Tortu efekt: noor itaallane põhjutas saapamaal uue sprindibuumi

2016. aasta juunioride MMilt 100m jooksus hõbeda teeninud Tortu võttis Mennealt mantli üle mullu suvel Madriidis peetud IAAFi Word Challange võistlusel, kus finišeeris Aasia rekordit 9,91 korranud hiinlase Su Bingtiani järel teisena.

Olles siis veel 20-aastane, sai Tortust ka noorim 10 sekundi piiri alistanud eurooplane.

«Ma ei suuda sõnadesse panna, mida tundsin kui ületasin Madriidis Mennea rekordi,» ütles Tortu IAAFi kodulehel avaldatud persooniloos. «Mennea Itaalia rekord on olnud minu unistuseks juba lapsepõlvest saadik. Arvan, et Mennea on endiselt kõigi aegade parim Itaalia sprinter,» kiitis Tortu kunagist 200m maailmarekordi ja tänini kehtiva Euroopa rekordi (19,72) omanikku.

«Ma ei suuda sõnadesse panna, mida tundsin kui ületasin Madriidis Mennea rekordi.»

Tortu oli Itaalia koondise suurim medalilootus ka mullu augustis Berliinis toimunud EMil, kus joosti võistluse kõigi aegade tugevaim 100m finaal. Karjääri paremuselt neljanda ajaga viiendana lõpetanud itaallane pääsenuks oma 10,08-ga poodiumile kõigil eelnevatel EMidel.

«Pärast finišijoone ületamist olin pettunud, sest see oli minu hooaja tähtsaim võistlus. Kui aga analüüsisin mõned tunnid hiljem kõike rahulikult, muutsin oma meelt, kuna mõistsin, et olin teinud hea jooksu ja mul pole millegi üle kurta.»

Kirev teatenelik

Nn Tortu-efektil on olnud Itaalia sprindi taasärkamisele suur mõju. Tortu on liidriks ka Itaalia uue generatsiooni teatenelikus, kes tahab võidelda kõrge koha eest tänavusel Doha MMil ning jätkata Itaalia pikki teatejooksu traditsioone. Enne peavad nad aga edukalt läbima maikuus Yokohamas peetava katsevõistluse. Kirevale teatenelikule annab värvi ka mustanahaline Eseosa «Fausto» Desalu, kes jooksis viimatisel EMil 200 meetrit 20,13-ga – sellest paremini on itaallastest suutnud vaid Pietro Mennea. Kolmas ära mainitud teatevõistkonnaliige Marcel Jacobs oli varem kaugushüppaja, kuid pärast mullu 100 meetris kirja saadud 10.08, otsustas temagi tõsisemalt sprindile pühenduda.

«Kui minu kõrval polnuks Marceli ja tema kõrval mind, ei oleks me kumbki jõudnud nii kaugele,» tunnustas Tortu oma põhikonkurenti, kellega koos tehti eelmisel suvel ka ajalugu – esimest korda jooksid kaks itaallast ühes jooksus alla 10,10 sekundi. «Töötame tõsiselt Yokohama 4x100m jooksu nimel, oleme kõik head sõbrad ning moodustame suurepärase võistkonna.»

Murtud kätega jooksjast aasta sportlaseks

Filippo Tortu sai tuntuks juba 2014. aasta noorte olümpial, kus kukkus 200m jooksus sedavõrd õnnetult, et murdis oma mõlemad käed. Kaks aastat hiljem esindas ta Itaaliat juba nii U18 kui U20 vanuseklassi rahvusvahelistel võistlustel. Lisaks hõbedale U20 MMilt 100m jooksus jäi ta napilt välja samal aasta EMi 100m finaalist, joostes 10,19.

2017. aastal võitis Tortu U20 EMi 100m jooksus ning jõudis Londonis toiminud MMil 200m jooksus poolfinaali.

Tema mullust 10 sekundi piiri ületamist tähistati suurelt üle kogu Itaalia, sest selle mõju oli niivõrd võimas, et puudutas kõiki, sõltumata nende valdkonnast. Seda iseloomustab kõige paremini fakt, et Tortu valiti Itaalia spordilehe Gazzetta dello Sport korraldatud hääletusel mullu aasta sportlaseks. Seejuures edestas noor sprinter isegi Ryder Cupi võitnud golfi staari Francesco Molinarit ning 100m vabalt ujumise Euroopa meistrit Alessandro Miressit.

Tortu alustas tänavust hooaega Itaalia U23 rekordiga 60m jooksus, saades kirja 6,58.

FOTO: Filippo Tortu/facebook

Enne Yokohama võistlust läheb Tortu koos Tenerifele kevadlaagrisse, kus treenib koos EMi 100m kulla ja hõbeda võitjate – Zharnel Hughsi ja Reece Prescodiga.

«Võtsin tänavuseks eesmärgiks joosta uuesti 100m alla 10 sekundi ning osaleda varasemast sagedamini ka 200m jooksus,» ütles Tortu, kes soovib Doha MMil mõlemal distantsil finaali jõuda.

Kiirete esivanemate järeltulija

Filippo Tortu sai kergejõustiku pisiku oma isalt ja treenerilt Salvinolt, kunagiselt Sardiinia sprinterilt, kelle 100m isiklik tippmark 10,6 on pärit 1980-ndatelt. Väledad jalad olid ka Tortu vanaisal Giacomol, kes läbis pärast Teist maailmasõda 100m 10,8-ga. Sama eesnime kannab ka Tortu vanem vend, kes tuli 2011. aastal juunioride EMil 100m jooksus seitsmendaks.

«Rõõmustasin väga Filippo Madriidis joostud Itaalia rekordi üle. See oli parim päev mu senises elus,» ütles Salvino Tortu. «Olin sellest unistanud juba hetkest, mil mu noorem poeg võistlema hakkas.»