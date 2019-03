Murdmaasuusatajad teenivad laskesuusatajatega võrreldes sente

Bø on maailmakarika individuaaldistantsidel saavutatud kohtade eest teeninud 216 500 eurot. Neljast maailmakarika teatesõidust on kokku tulnud 17 000 eurot. Östersundi maailmameistrivõistluste individuaalkulla ja -hõbeda eest popsatas kontole 44 000 eurot ja paarissegateate võidu eest veel 7 000 eurot – kokku 51 000 eurot.

Mitte just oma parimat hooaega tegev soomlanna Kaisa Mäkäräinen, kes on laskesuusatamise maailmakarikasarja arvestuses hetkel viiendal kohal, on auhinnaraha kogunud 107 500 eurot, samal ajal kui murdmaasuusatamise MK-liider ja Tour de Ski võitja norralanna Ingvild Östberg on rahalisi auhindu saanud 109 000 euro väärtuses ning naiste murdmaasuusatamise staar Therese Johaug 87 000 eurot.

Sel aastal jagab Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit IBU erinevatel võistlustel auhinnaraha kokku ligi seitse miljonit eurot. See on võimas rekord, sest eelmine rekord oli üle nelja miljoni euro. IBU on suutnud sponsoritega teha head diilid, eelkõige tänu sellele, et laskesuustamine on Saksamaal väga populaarne. Neli peamist sponsorit ongi Saksa ettevõtted: BMW, Wiesmann, DKB ja Hörmann.