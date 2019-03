Maria Lota Kaul alistas karikavõistlustel tiitlikaitsja

Homme alustatakse võistluspäeva kell 11, mängitakse korraga kolmel väljakul. Võimalus kaks tiitlit võita on säilinud meestest Raismal, Saarel, Glinkal ja naistest Koskelil. Esimesel väljakul selgitavad naiste üksikmängu finalisti noortennisistid Iila ja Koskel. Teisel väljakul peavad duelli finaalikoha eest Raisma ja Glinka ning kolmandal väljakul Parts ja Saar. Järgmise mänguna on teisel väljakul vastamisi Kaul ja Skripnik. Kaul on karikavõitja aastast 2016, Skripnikul on karikavõite koguni neli – 2005, 2010, 2014, 2015.