Video: kaks Eesti hooaja tippmarki püstitanud Zirk võitis Euroopa meistri järel hõbemedali

«Jään väga rahule. Oleme teinud viimasel kahel nädalal palju kiirustööd ning hea on näha, et selle pealt pole vastupidavus kannatada saanud,» rääkis jaanuari lõpus Luksemburgis 400 m vabaujumises võrreldes eilsega vaid 0,03 sekundit aeglasemalt ujunud Zirk Postimehele. «50 vabaujumises leidsin ka hea kiiruse. Natuke kahju, et finaalis start ebaõnnestus. Muidu oleks võinud tulla täitsa hea aeg isegi. Aga vähemalt on teadmine, et kiirus on olemas,» tunnistas ta.