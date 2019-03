Otseblogi: kas uues koosseisus Eesti naiskond üllatab laskesuusamaailma?

Naiste 4x6 km teatesõidus on võistlustules 23 koondist, sealhulgas Eesti (number 12), kelle nelikusse kuuluvad Regina Oja, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja ankrunaine Meril Beilmann. Sellises koosseisus pole Eesti naiskond tänavusel hooajal veel kordagi võistelnud.

Kas see nelik suudab saavutada koha esikümnes ja paremal juhul teha ka Eesti tiitlivõistluste parima tulemuse, milleks on Albertville’i olümpiamängude (1992) üheksas koht? Tõsi, sel ajal oli naistel kavas 3x7,5 km teatesõit.

Tänavusel maailmakarikasarja-hooajal on naiste teatesõit olnud kavas neli korda. Ka võitjaid on neli: 16. detsembril Hochfilzenis võitis Itaalia (Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Dorothea Wierer, Federica Sanfilipopo), 13. jaanuaril Oberhofis Venemaa (Jevgenija Pavlova, Margarita Vassiljeva, Larissa Kuklina, Jekaterina Jurlova-Percht), 19. jaanuaril Ruhpoldingus Prantsusmaa (Julia Simon, Anais Bescond, Justine Braisaz, Ainis Chevalier) ja 8. veeburaril Canmore’is Saksamaa (Hinz, Hildebrand, Denise Herrmann, Dahlmeier).

Meeste 4x7,5 km teatesõidus on võistlustules 26 koondist, sealhulgas Eesti (number 13), kelle nelikusse kuuluvad Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja ankrumees Kauri Kõiv. Sellises koosseisus on Eesti tänavusel hooajal võistelnud kolm korda, aga täpselt samasuguses järjekorras kaks korda.

Kui Eesti naiste tiitlivõistluste parim koht on üheksas, siis meestel on ette näidata koguni seitsmes koht, mille nad saavutasid Borovetsi maailmameistrivõistlustel (1993). Kaks korda on teenitud ka üheksas koht (Brezno-Osrblie MM 1997 ja Hantõ-Mansiisk MM 2003).