WRC-sarja vanim sõitja Meeke tunneb end Toyotas mugavalt

39-aastase põhjaiirlase tulevik WRC-sarjas näis tume, kui Prantsusmaa meeskond andis mullu alates 2013. aastast Citroëni värve esindanud Meeke’ile kuue etapi järel keset hooaega hundipassi. Toyota meeskonna boss Tommi Mäkinen otsustas aga kogenud sõitja endale värvata ning senised Meeke’i esitused Toyota Yaris WRC-masina roolis on seda usaldust kinnitanud.

Meeke rääkis WRC ametlikule koduleheküljele antud usutluses, et hooaja algus on vastanud tema senistele ootustele. «Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko olid kõik keerulised võidusõidud koos omapäraste tingimustega. Me oleks võinud võtta neilt palju rohkem punkte, aga jõuda kolm korda finišisse ning juhtida tootjate arvestuses MM-sarja pole kindlasti mitte halb algus hooajale,» ütles Meeke.