Isco ja Bale tõid Zidane'ile esimeses mängus võidupunktid

Tegu oli Realile liigahooaja 17. võiduga. Tabelis on neil kirjas nüüd 54 punkti, mis annab neile kolmanda koha. Mängu vähem pidanud Barcelonal ja Madridi Atleticol on punkte vastavalt 63 ja 56. Celta Vigo on 25 punktiga 18. kohal ehk väljalangemistsoonis.