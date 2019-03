Blogi: stardis liidriks kerkinud Bottas võttis Austraalias seljavõidu

Tulemused:

«Ma tõesti ei oodanud sellist tulemuste erinevust. See on minu jaoks tõeline šokk,» oli homsel põhisõidul esimesest stardiruudust alustav 34-aastane Hamilton Mercedese kiirusest üllatunud. «Oleme masinat paremini mõistma hakanud ning teinud väga suure sammu seadistuses edasi,» lisas ta.

Sama emotsioon valdas ka Bottast. «Nagu Lewis, ma olen samuti meie tänasest esitusest veidi vapustatud. Ma ei usu, et keegi oleks suutnud ette kujutada, et oleme sellises positsioonis pärast hooajaeelseid testimisi, kuid kõik on selle nimel vaeva näinud,» rääkis 29-aastane soomlane.