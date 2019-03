Järelvaadatav: kaks korda kaotusseisust välja tulnud Rakvere viigistas poolfinaalseeria Tartu vastu

Tartu peatreener Andrei Ojamets mängujärgses intervjuus: «Natuke oli tuimavõitu. Kohati tundus, et üks või teine pidi end sundima liigutama, aga samas tulemus on olemas ja selle pealt on hea edasi minna. Rakvere raiskas enerigat veerandfinaalseerias, aga neil oli kergem. Hea oleks, kui me ennast siin poolfinaalis ei kulutaks ja hoiaks värskust finaali jaoks.»