Pärnu võitis viiegeimilises kohtumises Saaremaad ning asus seeriat 2:0 juhtima

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel ütles, et meeskond sai end avageimis hästi käima. Seda tõestas ka kohe mängu algul tehtud 8:0 spurt. «Esimene geim töötas meie serv, aga lasime Saaremaa oma pehmete rünnakutega mängu tagasi. Jätsime väga palju olukordi löömata. Torkas silma, et esimeses geimis tegid nad palju servivigu, meie serv oli aga ülemõistuse hea. Kuulen, et Saaremaa mängis jube kehvasti, aga võib-olla teisel pool võrku mängiv meeskond mängis hästi.»