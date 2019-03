Martin Reim tõi positiivseid uudiseid vigastusrindelt, aga negatiivseid vastase kohta

Eesti kuulub teatavasti alagruppi koos Saksamaa, Hollandi, Põhja-Iirimaa ja Valgevene. Esimene heitlus peetakse neljapäeva õhtul Belfastis, kuhu koondis mitmes osas eile ja homme reisib.

Meeskonna peatreener Martin Reim rääkis enne lennukile asumist nende mängijate seisunditest, kes keda erinevatel põhjustel viimasel ajal hädad kimbutanud ning samuti Põhja-Iirimaa tugevusest.

Käehaavaga Joonas Tammest «Õnneks on tegemist käevigastusega, mis koos lühikese treeningpausiga vormile väga suurt jälge ehk ei jäta. Aga samas tuleb arvestada, et tal ei läinud pind näppu, vaid käelabal on ikka korralik robokopi haav. Igaks juhuks on tal ka spetsiaalne käetugi olemas.

Sellises olukorras sõltub väga palju mängija enda valmisolekust. Senise põhjal tundub küll, et Joonas on igati valmis. Jah, väikesed riskid kaasnevad, aga see mäng on niivõrd tähtis, et see kaalub riski üles. Joonas on hetkeseisuga meie valikus kindlalt sees.»

Lõikusest kosunud Mattias Käidist «Võrreldes sügisega on seis palju parem. Mattias on saanud nüüd Inglismaal (Fulhami U23 meeskonnas – toim) ka korralikult mängupraktikat. Äsja pidas isegi 120 minutit vastu. Aeg-ajalt lööb kerge väsimus küll välja, aga usun, et ta on 90 minuti vormis. Pean oluliseks lisateguriks, et ta on Põhja-Iirimaa pakutava tempo ja agressiivsusega harjunud.»

Floras vormi taastavast Konstantin Vassiljevist «Jah, füüsiliselt peaks ka tema olema 90 minuti vormis. Aga kas ka sellises mängus, mis meid seal ees ootab… Kindlasti tuleb hull ja äärmiselt agressiivne andmine. Vaatame. Kaks päeva Belfastis annavad ka sellele küsimusele vastuse.»

Endiselt vigastatud Ragnar Klavanist «Viimati rääkisime kümmekonna päeva eest. Siis ta meeskonna juures veel ei harjutanud, vaid tegi individuaalselt. Kui sai selgeks, et ta praegu meid aidata ei saa, tõstsime ta nii-öelda tagavarakausta. Ma ei ole arst, aga loodan, et ta saab äkki aprillis Itaalias taas mängida ja siis juunis juba taas meiega liituda. Aga selle vigastuse puhul on tähtis mitte kiirustada.»