Federer filosofeeris kõigi aegade parima teemal

Federer on karjääri jooksul võitnud 20 suure slämmi tiitlit, mida on kolme võrra rohkem kui 17 tiitliga Rafael Nadalil.

«See on keeruline teema. Ma ei usu, et Ken Rosewall mõtles sellele, kui palju suuri tiitleid ta võidab,» sõnas Federer.

Ta jätkas: «Ma arvan, et 30 aasta pärast jahivad mängijad palju rohkem rekordeid kui mina või keegi teine. Ja kuna mäng on muutumas, on raske erinevaid generatsioone võrrelda. Kui täitsa aus olla, siis ma arvan, et võrdlusi peakski tegema vaid generatsiooni siseselt.»