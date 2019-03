Ferrari pani Leclerci paika juba hooaja avaetapil

Kahe meeskonnakaaslase ratas-ratta vastu heitlust Ferrari näha ei tahtnud. Sellele vihjas pärast sõitu ka Ferrari tiimijuht Mattia Binotto: «Meie jaoks oli kõige olulisem autod ja punktid koju tuua. Mõned sõidud on sellised, kus me ei ole parimad, kuid siiski on oluline punkte koguda. See oli meie otsus. Vaatame selle olukorra üle, aga see otsus oli tehtud just sellel põhjusel.»