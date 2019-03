Video: valitsev meister testib Citroëni kiirust Korsika ralliks

Ogier on Korsika rallil triumfeerinud kaks korda, aastatel 2016 ja 2018. Tegevsõitjatest on rohkem Korsika ralli võite Sebastien Loebil (2005-2008). Ogier’ga samal pulgal on Thierry Neuville, kes teenis Korsikal rallivõidu aastatel 2011* ja 2017. Lisaks on sealt võitjana tulnud ka Jari-Matti Latvala (2015) ja Dani Sordo (2012*).