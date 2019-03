Manchester United ei kavatse Realilt osta Bareth Bale'i

Viimaste sündmuste valguses on reaalne, et Real püüab suvel Bale'i rahaks teha. 29-aastase mängumehe tulevik ses klubis on selgusetu - teda kritiseerivad fännid ning pole kindel, kuidas sujub koostöö uuesti peatreeneriks saanud Zinedine Zidane'iga.