Zlatan: Manchester United peab end Fergusoni ihalusest vabastama

Aastatel 2016-2018 ka ise Unitedis mänginud Zlatan märkis ajalehele The Mirror, et kõik arutlevad endiselt, kuidas Ferguson üht või teist asja teinuks. «Nad räägivad: kui Ferguson oleks siin, poleks seda juhtunud, tema teinuks asja nii, mitte teisiti. Ferguson, Ferguson, Ferguson,» alustas Zlatan.

Ta jätkas: «Kui mina läheksin klubisse treeneriks, ütleksin, et Fergusoni pole enam siin. Tulin siia, et oma lugu kirjutada. Seega ma ei taha kuulda, mis varem toimus. Tahan mõelda olevikule. Fergusonil on klubi ajaloos oma koht, aga elu läheb edasi. Probleem seisneb selles, et neil on uut identiteeti väga raske leida.»