Otseblogi: Kanepi otsustav mäng Miami turniiri kvalifikatsioonis on vihmasaju tõttu edasi lükatud

33-aastane Kanepi ja temast kaheksa aastat noorem Babos on omavahel üksikmängus kohtunud korra, kui seitsme aasta eest Kopenhagenis jäi 7:5 4:6 7:6 (2) peale eestlanna. Babos on aga tuntud kui hea paarismängija – ta on paarismängus võitnud koguni 19 WTA turniiri, paarismängu maailma edetabelis jagab ungarlanna kolmandat kohta.