Meeste meistriliigas jätkub heitlus play-off'i kohtade ja asetuste nimel

Kolm vooru enne lõppu on pinget veel küllaga. Tugevamal vaheturniiril on Põlva Servitil ja Kehral võrdselt 29 punkti, HC Tallinn jääb maha viie silmaga ehk pühapäeval vajatakse võitu, et hoida elus lootused otse poolfinaalipääsust. B-vaheturniiril toimub heitluses kuuendale kohale ja veerandfinaali jõudmisele kaks väga olulist mängu.

Martin Noodla: seadsime endale nahaalse eesmärgi

Kolmapäeval sõidab tabeli viimane HC Viimsi/Tööriistamarket külla Aruküla/Audentesele. Punkte on meeskondadel vastavalt kuus ja kümme ehk viimsilaste jaoks on tegu «ellujäämismänguga». Viimati said omavahelises kohtumises 27:21 võõrsilvõidu arukülalased, põhiturniiril võitsid mõlemad tiimid kodumängu.

«Oleme saanud kolm võitu järjest ja seadnud endale nahaalse eesmärgi läbida vaheturniir kaotuseta,» põrutas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla. «Usun, et füüsilise poole taha ei jää midagi, loodetavasti pole võiduseeria poistele pähe hakanud. Me pole kunagi sellises olukorras varem olnud ja loodan, et reaktsioon on positiivne.»

Erinevalt paljudest meeskondadest on Aruküla/Audentes just meistriliiga otsustavaks etapiks saanud kõik pallurid rivvi, viimasena paranes vigastusest Markus Kask. «Treenerile positiivses mõttes halb seis, sest mõnele kohale on lausa kolm võrdväärset meest ja kõiki ei saa platsile saata. Aga konkurents viib edasi,» lisas Noodla.

«Omamoodi ellujäämismäng, aga tegelikult tahaks lihtsalt viimases kolmes kohtumises paremat käsipalli näidata kui seni,» sõnas viimsilaste juhendaja Jarno Nurm. «Arukülas saab kindlasti otsustavaks väravavahtide lahing – meil on kaks head kollkiprit ja vastastel Siim Normak, kes viimastes mängudes väga heas hoos.»

Samal ajal toimub tänavuse hooaja neljas Põlva-derbi. Serviti kerkis eelmisel nädalal uueks liigaliidriks, Coop on ja jääb A-vaheturniiril neljandale kohale. Kui põhiturniiril sai tiitlikaitsja kaks kindlat võitu, siis veebruari viimasel päeval hakkas Coop kõvasti vastu. Noored põlvalased võitsid poolaja 17:16, ent kaotasid mängu 31:34.

Risto Lepp naaseb HC Tallinna ridades platsile ekskoduklubi Kehra vastu

Voor ja nädal lõpevad maiuspalaga Kalevi spordihallis, kus HC Tallinn võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Tänavustes omavahelistes mängudes on kodumeeskond seni alati võidu saanud. Kehra kaotas eelmises voorus Servitile ning minetas liidrikoha, Tallinn sai pärast kaht järjestikust kaotust jagu Coopist.

«Enam ei sõltu kõik meist ja liiga suuri lootusi kahe parema hulka pääsemiseks ei hellita,» tunnistas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp. «Pigem vaatame veerandfinaalide suunas ja töötame selle nimel, et paremasse vormi tõusta. Hambaid kavatseme kindlasti näidata, aga võit pole ainus eesmärk.»

Tallinna ridades naaseb pärast kuueaastast pausi väljakule 36-aastane endine Eesti koondise mängujuht Risto Lepp. «Eks ole näha, kui suur abimees ta meile on, aga pink läheb kindlasti pikemaks ja kogemust on meile juurde vaja,» kommenteeris klubi tegevjuhi liitumist isa Jüri, kes poega viimati juhendas 2012. aasta sügisel EM-valikmängus Belgia vastu.

«Risto tagasitulek on muidugi põnev, aga mina mängusärki uuesti selga tõmbama ei hakka,» muigas samas Belgia-mängus Lepa kõrval Eesti koondisse kuulunud Kehra peatreener Kaupo Liiva. «Ta toob ohtralt kogemust ja lisab noortele mängijatele motivatsiooni. Kui Uku-Tanel Laast on puudu, siis on teine kogenud mängujuht varnast võtta.»

Eelmisel nädalal saadud Serviti-kaotus tuleb Liiva sõnul pühapäevaks unustada. «Mänguni on aega ja senised kohtumised Tallinnaga on näidanud, et just võõrsil on mõlemad võistkonnad mängu lõpul olnud raskustes realiseerimisega. Kavatseme seda murekohta sel nädalal siluda,» lubas kehralaste juhendaja.