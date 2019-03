Üllatuslikult Inglismaa koondise juurde kutsutud nooruk: arvasin, et peatreener teeb lihtsalt nalja

Nimelt loobusid A-koondise esindamisest nii Fabian Delph kui ka Ruben Loftus-Cheek. Seetõttu vajas rahvuskoondis veel üht ründajat ning valituks osutus just Hudson-Odoi, kes U21 koondise juurde jõudes pidi asuma uuesti rändama, et ühineda A-koondisega.

«Minu jaoks saab see olema üks tõeliselt hullumeelne kogemus, aga olen selle võimaluse üle väga õnnelik. Alguses, kui mulle seda öeldi, arvasin, et peatreener teeb lihtsalt nalja,» rääkis Hudson-Odoi tõelisest üllatusest BBC-le.

«Siis kui mõistsin, et asi on tõsine, olin tegelikult šokeeritud. Ma ei suutnud uskuda, et pean uuesti asjad pakkima, see on täielik unistuste täitumine. Üritan anda endast koondise eest parima ja nautida seda võimalust. Loodetavasti saan ka väljakule,» rääkis Hudson-Odoi.