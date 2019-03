Video: jalgpalliliit võttis luubi alla mängijate turvalisuse

Kaasiku sõnul on seminaride põhiteemad tihtipeale samad, mille üle arutatakse ka kohtunike koolitustel. «Videote maht on veidi väiksem, kuid põhimõte on sama – soovime ju kõik, et saaksime olukordadest üheselt aru. Kogemus näitab, et mängijatele on vaja põhitõdesid veidi rohkem üle korrata, mis on samas mõistetav. Kui tuua mõni näide, siis ikka ja jälle tuleb üle korrata ilmse väravavõimaluse peatamised karistusalas ja nendega kaasnevad kaardid. Pigem sooviksid mängijad alati näha kollast, kuigi hoiatuskaardiga pääseb vaid juhul kui rikkumine oli tehtud üritusega palli mängida,» selgitas Kaasik.