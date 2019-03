Reali ja PSG eeskujul? Nõmme Kalju asutab Eesti esimese e-jalgpalli meeskonna

Vastloodud Nõmme Kalju elektroonilise spordi meeskond hakkab võistlema NKFC eSPORTS TEAM nime all. Oma tegevuse esimeses faasis keskendutakse eelkõige jalgpallisimulatsiooni mängule FIFA, tulevikus on kindel plaan laieneda teistele tuntud mängudele nagu näiteks DOTA, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive.

Oma e-spordi meeskonna loomisega asetub Nõmme Kalju tuntud Euroopa jalgpalliklubide nagu Ajax Amsterdam, PSG, Manchester City, Madridi Reali, Schalke 04, AS Roma kõrvale, kes on kõik sisenenud edukalt maailma e-spordi turule.

Nii meelelahutus- kui spordimaailmas on e-sport viimasel kümnendil kogenud väga kiiret kasvu. Võistlejad üle terve maailma lähevad professionaalsel tasandil vastamisi erinevates mängudes nii mängukonsoolidel kui arvutites. Tänaseks on kinnistunud ligi 30 erinevat eSpordi mängu alates lahingmängudest nagu Counter-Strike kuni spordisimulatsioonini nagu FIFA.

2017. aastal kogus e-sport hinnanguliselt 400 miljonit vaatajat, 2020. aastaks prognoositakse juba 600 miljonilist vaatajaskonda. Samuti on hüppeliselt tõusnud auhinnafondid kasvades 2017. aastal umbes 121 miljoni dollarini, moodustades käibeks 700 miljonit dollarit. Vastloodud meeskonna moodustavad hetkel kaks Eesti mängijat. Tulevikus on plaanis näha meeskonnas kuni 6 Eesti mängijat. Lisaks neile leitakse mängijaid Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Hetkel on käimas läbirääkimised Rootsi e-sportlasega, kes on endale juba FIFAs nime teinud.

NKFC eSPORTS TEAMi esimesteks liikmeteks on Eesti ühed parimad FIFA mängijad Henry William Heinola ning Marko-Alari Lont. Marko, tuntud ka kui «Maroco», on pea aasta teinud regulaarseid otseülekandeid Twitch.tv portaalis, mängides FIFAt ning kasvatanud sellega ka regulaarse jälgijate kogukonna. Mõlemad mängijad on võitnud mitmeid turniire, sealhulgas Eesti Virtuaalpallurite võistlussarjas ja Mängude Öö FIFA turniire. Henry hakkab kandma särginumbrit 24 ja tema e-sportlase nimeks saab NKFC_Henry, Marko särginumber saab olema 11 ja tema e-sportlase nimi on NKFC_Maroco.

Mängijad olid Nõmme Kalju e-spordi meeskonnaga liitumise üle rõõmsad. «Tunnen, et oleme väga suure asja ees ja teeme veel suuremaid samme edasi. Väga põnev on olla professionaalse Eesti e-spordi kultuuri loomise keskmes. See on andnud mulle täiesti uue hingamise,» kommenteeris Marko.

Henry lisas: «Mul on suur au esindada NKFC eSpordi meeskonda ja olla üks kahest esimesest mängijast Eestis. See on mulle suur võimalus areneda nii meeskonnas kui ka individuaalselt. Olen väga põnevil, kuhu see tee viia võib.»

Eesmärke kirjeldades sõnas Marko: «Tahame arendada ja edendada eSpordi kultuuri Eestis. Soovime näidata, et sellega on Eestist võimalik jõuda maailmas tipptasemele ning enda tulevikku kindlustada.»