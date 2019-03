Galerii: ligi sada punkti visanud Tallinna Kalevi unistus play-off’ist elab

15 kaotuse kõrvale hooaja 12. võidu teeninud Tallinna Kalevi unistus play-off’ist elab, kuid selleks tuleb põhihooaja viimases mängus eeloleval pühapäeval jagu saada Pärnu Sadamast ja loota, et ülejäänud mängude tulemused neid soosivad. Ka Pärnul on kirjas 12 võitu ja 15 kaotust. Kohad viiendast kuni kümnendani on lahtised, play-off’i pääsevad aga kaheksa meeskonda.