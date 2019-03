Eesti ratastoolikurlingu koondis tegi maailma edetabelis võimsa tõusu

«Eesti võistkonna sportlased on eduka esinemisega MMil tõestanud, et suudavad konkureerida ka maailma tippu kuuluvate võistkondadega. Põhiturniiril võideti nii hilisemat maailmameistrit Hiinat kui ka pronksile tulnud Koread. Kolme aasta pärast toimuvatele paraolümpiamängudele Pekingis pääseb 12 kõige rohkem kvalifikatsioonipunkte teeninud võistkonda ehk kõik võimalused on meie sportlastele avatud,” sõnas Eesti Invaspordi Liidu ning Eesti Curlingu Liidu president Rainer Vakra.

Vastavaldatud maailma edetabelis on eestlaste arvel 14 548 punkti. Edetabeli eesotsas on värske maailmameister Hiina, kes juhib veenvalt 87 857 punktiga. Teisel positsioonil on Norra 80 238 punktiga ja kolmandal kohal Korea 64 643 punktiga. Naaberriikidest edestab Eestit vaid Soome võistkond, kes asub 11. positsioonil ja Eesti järel on 14. Kohta hoidev Läti.