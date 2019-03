Miks me seekord ei andesta Alaverile ja Veerpalule. Sõõrumaale ka mitte

Alaveri ja Veerpalu puhul on keeruline pehmendavaid asjaolusid näha. Vastupidi, vähemalt kolmel põhjusel on neile andestamine raske kui mitte võimatu.

Esiteks, neile on ükskord juba andestatud. Sportlane Veerpalu ja treener Alaver vabanesid 2011.aasta juhtumi järel tänu advokaatide ja teadlaste heale tööle küll formaalsest süüdistusest, kuid peaküsimus – kas dopingut tarvitati või mitte – ei saanud eitavat vastust. Sellele vaatamata olid nii avalikkus kui ka ajakirjandus sangarite poolel ja spordikohtu otsusega oli teema ühiskonna jaoks ammendunud.

Täna teame, et avalikkuse leppimine ei toonud tulemust ning pärast kõike olnut on treener-olümpiavõitja tandem olnud seotud vähemalt nelja sportlase veredopingu tarvitamisega.

Teiseks, andestamise eelduseks on teo ülestunnistamine ja kahetsemine. Kardetavasti ei tea me hetkel kaugeltki kogu tõde. Juba pärast Alaveri kinnitust, et Karel Tammjärv oli praktiliselt ainuke, astus ülestunnistusega esile Algo Kärp.