Ootamatu: tiitlikaitsja Saaremaa kaotas Pärnule poolfinaalseeria nulliga

«Esimesed kaks geimi mängisime tegelikult sisuliselt ilma diagonaalita, kolmandas geimis saime diagonaali ka taha. Eks see on psühholoogia taga, vahepeal õnnestub tal enesemobiliseerimine paremini, vahepeal mitte,» kommenteeris Keel Atu Chizoba Nevesi mängu.

Teises poolfinaalseerias on Tartu Bigbank mängudega 2:1 juhtimas Rakvere Võrkpalliklubi vastu. Selle seeria neljas kohtumine toimub 27. märtsil Rakveres kell 19.00 ning vajadusel viies Tartus 30. märtsil kell 19.00.

Neljapäeval Kuressaares ligi kolm tundi kestnud maratonlahingust väljus tulemusega 3:2 (26:24, 22:25, 25:23, 35:37, 22:20) võitjana Pärnu, kes asus ühtlasi kolme võiduni peetavat seeriat 2:0 juhtima ning on seega finaalist kõigest ühe matšivõidu kaugusel.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel ütles, et meeskond sai end avageimis hästi käima. Seda tõestas ka kohe mängu algul tehtud 8:0 spurt. «Esimene geim töötas meie serv, aga lasime Saaremaa oma pehmete rünnakutega mängu tagasi. Jätsime väga palju olukordi löömata. Torkas silma, et esimeses geimis tegid nad palju servivigu, meie serv oli aga ülemõistuse hea. Kuulen, et Saaremaa mängis jube kehvasti, aga võib-olla teisel pool võrku mängiv meeskond mängis hästi.»