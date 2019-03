Rosberg: Bottas võib tulla maailmameistriks

«Valtteri poolt vaadatuna on probleemiks see, et Lewisel on alati väga hea stardipostisioon, aga ometi on võimalik, et näeme veel tiitlivõidu peale tõelist duelli,» rääkis Rosberg. «Kui Valtteri suudab säilitada positiivsust, on tal võimalus meistritiitel võita, sest isegi Lewisel tuleb ette kehvemaid päevi.» Bottas on Rosbergi hinnangul aga pärast mullust kehva hooaega tahtmist täis ning tema olek on muutunud märgatavalt rangemaks ja agressiivsemaks.