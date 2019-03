Võrkpallisõbrad, kiirustage: Eesti koondise EM-mängude piletite müük on uskumatult kiire

«Selgub, et meie fännid on olnud esimestel nädalatel üllatavalt aktiivsed. Hollandi alaliidu andmetel on praeguse seisuga Eestist ostetud 450 – 600 piletit,» rääkis Eesti võrkpalliliidu turundusjuht Toomas Vara Võrkpall24.ee-le.

«Hollandi alaliiduga sai algselt kokku lepitud, et Eesti fännidele reserveeritakse kõikidele mängudele 700 kohta (Rotterdamis on päevapiletid, Amsterdamis mängupiletid – toim.). Kuna piletite vastu oli huvi prognoositust suurem, siis paar päeva tagasi tegime hollandlastega uue kokkuleppe, millega tõsteti Rotterdami broneering 1000-ni, kuid Amsterdamis jäi see siiski 700 peale,» seletas Vara.