Daisy Kudre tuli suusaorienteerumise MM-il viiendaks

Daisy sõnul oli 5. koht talle täna suur üllatus, hoolimata sellest, et just sellised kiiret kaardilugemist ja kiiret tegutsemist nõudvad rajad sobivad talle konkurentidest paremini. «Sõit sujus nii tehnilise kui füüsilise poole pealt kenasti ja suusad olid ka väga head. Kõik klappis, aga ikkagi on 5. koht üllatus,» jagas Daisy finišijärgseid ülevaid emotsioone.