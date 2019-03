Intervjuu: Saskia Alusalu uisutab paremini kui kunagi varem

Eesti parim naiskiiruisutaja lõppenud hooajal seda ei pakkunud, kuigi hooaja teisel poolel sündis Calgary olümpiaareenil kolm Eesti rekordit. Alusalu nimetab oma hooaega veidraks, kuid toob korduvalt esile, et tulemus paberil on kehvem kui ta tegelik seis. Ja tulemata ei jää ka järgmine pauk!

Saskia, lõppenud hooajal osalesite kolmel tiitlivõistlusel: EMil ja kahel MMil. Meie, ajakirjanikud ja teised spordisõbrad, vaatame tulemusi ja näeme, et nende järgi läks hooaeg aia taha. Milline on teie hinnang?

Mina kindlasti ei ütleks, et hooaeg aia taha läks. Loomulikult tahtsin enamat, aga kui tahad sportlasena pikka karjääri, siis peab nägema natuke rohkemat kui ühte MMi. See on osa spordist.

3000 meetris olin oma arenguga väga rahul, sest kõik sõidud peale MMi olid väga head. Mul on kahju, et MMil 3000 meetrit ei õnnestunud, kuid samas oli see esimene kord, kui MK-etappide põhjal endale koha 20 hulgas välja sõitsin. Jah, oli natuke veider hooaeg ja loomulikult vaadatakse tiitlivõistluste tulemusi. Ütlesin ka treenerile, et paberil ei näe see hooaeg hea välja, aga kui võrrelda eelmise hooajaga, siis MK-etappidel olin 3000 meetris parem.