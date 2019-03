Video: miks otsustas Nõmme Kalju astuda Eesti e-spordis ajaloolise sammu?

«Aasta oli 2007 ning Nõmme Kalju esindusmeeskond mängis siis esiliigas, kui meil oli Harju tänaval (Tallinnas – toim) selline vahva koht nagu Stereo Lounge. Seal olid meil LED-ekraanid, mis oli tolle aja kohta väga kõva sõna. Seetõttu oli üsna loogiline, et paneme neile Playstationi mängukonsoolid külge – nii sai seal mängida. Ja kuna seal juba mängida sai, siis oli üsna loogiline, et me teeme seal turniiri. Sellest sai alguse (videojalgpalliturniir – toim) Stereo XCUP, kus oli umbes 64 osalejat, kes mängisid paaris,» kirjeldas Nõmme Kalju jalgpalliklubi president Kuno Tehva esimesi samme.

«Võitlus seisnes vast selles, et tavalised Eesti tugitoolisportlased said mängida Eesti tippjalgpallurite vastu. Seal osales nii Ingemar Teever, Tarmo Kink kui ka mitmed teised tuntud nimed. Muidugi see turniir tipnes sellega, et kui lõpuks võideti, siis (Eesti jalgpalliliidu president) Aivar Pohlak käis isiklikult kohal ning andis karikad üle,» meenutas Tehva.

«Kui täna mõtleme tagasi tolle aja tähendusele, siis tegelikult tegelesime juba 2007. aastal 12 aastat tagasi e-spordiga. Mõned aastad hiljem sai loodud Arigato spordikeskusesse Kalju Mängude Maja, kus tõime samuti e-spordi tähenduse oma igapäevasesse töökeskkonda. Seal toimusid meil noortetreeningud ning samuti said kõik nii Nõmme Kalju jalgpalliklubi lapsed kui ka lapsevanemad seal konsoolidega mängida,» kirjeldas ta.

«Nüüd, 2019. aastal, on kindlasti see aeg käes, et teha see järgmine suur samm,» tunnistas Tehva, kes käib end praegu Euroopa klubijalgpalli juures selles vallas harimas ning kuulub muuseas turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevasse töörühma, kus üks laual olev teema on ka e-sport.

«Ma arvan, et me oleme Eesti klubina üsna heas stardipositsoonis võrreldes teiste Euroopa klubidega, kes alles alustavad või on seda hiljuti teinud,» lisas ta. Miks aga Nõmme Kalju sellise sammu astub? «Maailm muutub ning meie peame selles sees samuti muutuma,» tõi Tehva välja lihtsa põhjuse.

Meeskonna esimene liige: kõigil on olemas võimalused kõrgele jõudmiseks

Vastloodud Nõmme Kalju elektroonilise spordi meeskond hakkab võistlema NKFC eSPORTS TEAM nime all. Oma tegevuse esimeses faasis keskendutakse eelkõige jalgpallisimulatsiooni mängule FIFA, tulevikus on kindel plaan laieneda teistele tuntud mängudele nagu näiteks DOTA, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive.

Oma eSpordi meeskonna loomisega asetub Nõmme Kalju tuntud Euroopa jalgpalliklubide nagu Ajax Amsterdam, PSG, Manchester City, Real Madrid, Schalke 04, AS Roma kõrvale, kes on kõik sisenenud edukalt maailma eSpordi turule.

NKFC eSPORTS TEAMi esimesteks liikmeteks on Eesti ühed paremad jalgpallisimulatsiooni mängu FIFA viljelejad Henry William Heinola ning Marko-Alari Lont. Neist viimane on tuntud ka kui «Maroco» ning teinud pea aasta jagu regulaarseid otseülekandeid Twitch.tv portaalis, mängides FIFAt ning kasvatanud sellega ka regulaarse jälgijate kogukonna.

«Minu huvi videomängude vastu sai alguse siis, kui minu isa ostis meie esimese arvuti, kus ma põhiliselt mängisin FIFAt. Kui Nõmme Kalju minuga esimest korda ühendust võttis, siis tundus kõik kuidagi sürreaalne, aga kuulasin neid ära ning kui ma nägin seda visiooni, mis inimestes oli, siis mulle väga meeldis see,» rääkis Lont esimesest kohtumisest.

«Selleks et kuhugi jõuda, on vaja eelkõige südikust ja pealehakkamist. On võimalik soetada endale konsool või arvutimäng ning lihtsalt hakata asjaga pihta. See maailm on tegelikult niivõrd suur ning kõigil on võimalused olemas,» ärgitas ta kõiki projektiga liituma või sellest osa saama.