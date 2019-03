WRC-sarja publikuhuvi ületas taas nelja miljoni piiri, tänavu on oodata rekordit

Alates 2013. aastast, mil WRC-sarja promootor omandas maailmameistrivõistluste kaubandusõigused, on publikuhulk kasvanud enam kui 30 protsenti (toona 3,1 miljonit inimest – toim).

Sarnaselt 2017. aastale on kõige suurem publikuhuvi Argentina, Portugali ja Mehhiko rallidel. Seejuures on hooaja avaetapi Monte Carlo ralli rahvahulk alates 2013. aastast koguni kahekordistunud ning jõudnud ligi 200 000 inimeseni.

«WRC pealtvaatajate arvu võib võrrelda teiste maailmatasemel motospordialadega,» ütles WRC-sarja promootori juht Oliver Ciesla. «Mõnedes riikides on meie rallid osutunud kõige suuremaks iga-aastaseks meelelahutusürituseks, mis on suurem kui teised spordivõistlused ja vaatamisväärsused nagu muusikafestivalid ja tööstusmessid,» lisas ta.

«Pärast WRC-sarja laiendamist 14 rallile ning Tšiili etapi lisamist tänavuse hooaja kalendrisse on see kasv veelgi suurem, sest Lõuna-Ameerika fännidel on kirg motospordi vastu,» sõnas Ciesla. «Kasvav publikuhulk toob suurt kasu autoralli MM-sarja võõrustavatele linnadele ja riikidele. Rahvusvahelised külalised mõjuvad kohalikule majandusele väga turgutavalt,» lisas ta.