Müügile tulid Saksamaa – Eesti valikmängu pääsmed

Kohtumine leiab aset 1. FSV Mainz 05 Arenal kohaliku aja järgi kell 20.45. Saksamaa eraldas Eesti koondise toetajatele 1000 piletit. Pääsme saab soetada SIIT . Tegu on ajaloolise kohtumisega, sest viimati kohtusid kaks koondist omavahel 1939. aastal Kadriorus!

Lisaks on Reisidiilid.ee pannud kokku erinevad paketid, mille abil saab koondisele kaasa elama minna. Valikus on pakett, kus saab veeta ühe öö Mainzis, kuid soovi korral saab Saksamaale jääda pikemaks – näiteks kahe ööbimisega paketis on ette nähtud üks ööbimine Mainzis ja teine Frankfurdis ning kõige pikema perioodiga reisipaketiga saab pärast ööd Mainzis viibida Frankfurdis kauem (kolm ööd). Kõige pikema paketi hinnad algavad 479 eurost inimese kohta. Pakettide, hindade ja linnade kohta saab pikemalt lugeda Reisidiilid.ee leheküljelt.