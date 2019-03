Mees, kes võitis Federeri 6:0 ja 6:0

Tollel ajal unistas Schmidli profitennisisti karjäärist, kuid on nüüd politseinik. Matš toimus Grüssenhölzli Tennisekeskuses Prattelni väikelinnas. Federer oli seal oma ema Lynette`ga, Schmidli aga isaga. Schmidili ei kaotanud geimigi. «Ma ei tulnud selle pealegi, et tegemist võib olla tulevase tšempioniga. Ta teadis juba siis, et mida väljakul teha, kuid tal puudusid endast vanema mängija vastu relvad, et oma kavatsusi väljakul realiseerida. Federer tegi palju lihtvigu, seetõttu ma nii kerge võidu saingi. Kuigi oli märgata, et mänguplaan oli ta olemas,» rääkis Schmidli Tennis Italianole.