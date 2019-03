LeBron James: me lihtsalt ei suuda 48 minutit normaalset korvpalli mängida

«See hooaeg on kõigi jaoks raske olnud,» ütles James. «Kindlasti polnud see, mida tahtsime. Igasuguseid asju on pika hooaja vältel juhtunud, vigastused on seganud. Kuid tegelikult pole me suutnud 48 minutit normaalselt palli mängida,» lisas James, kes palgati Lakersisse just selleks, et klubile kuuendat play-offideta hooaega ei tuleks.