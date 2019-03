Postimees TV: töötu Mourinho valmistub kindlas usus tagasitulekuks

«Ma pean silmas seda, et tahaksin tagasi olla suvel, juunis, et alustada uue klubi eesotsas uueks hooajaks valmistumist. Ma tean täpselt, mida ma ei taha...,» väljendus ta otsekoheselt «See on põhjus, miks ma pidin juba kolme või nelja erineva pakkumise kohta vastama eitavalt... Ja ma tean, mida ma tahan, ning see ei tähenda mitte konkreetset klubi, vaid töö peab olema kindla iseloomu ja ulatusega,» jäi Mourinho salapäraseks.