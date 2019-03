Kris Meeke Korsika MM-rallist: olen seal alati kiire olnud

Samas tõdes põhjaiirlane, et Korsika ralli on tänavu eriti suur väljakutse, kuna ligi 75 protsenti kiiruskatsetest on täiesti uued. «Seetõttu on väga oluline koostada hea legend,» tunnistas Meeke, kes lõpetas mullu Citroëni meeskonnas Korsikal üheksandal kohal.