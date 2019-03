Takistussõidu sisemeistriks tuli Paul Argus

Seenioride klassis sisemeistrivõistlustel olid koos kõik hetkel parimad Eesti takistussõitjad, mida ei juhtu just sageli just sportlaste erineva võistlusgraafiku tõttu. Nii oli oodata põnevat mõõduvõttu ja võimalused võitjaks tulla olid paljudel. Rajameister püüdis rada ehitades arvestada meie tipphobuste vormiga. Parkuur oli enamusele neist jõukohane, kuid sisaldas mitmeid nipiga kohti, nii et ratsanikel tuli ikkagi esimeses voorus vaeva näha, et saada kirja tulemus, millega teise vooru edasi saaks.

„Jay-Z-Bee on suure fuleega ja ühtlase tempoga, seepärast nähtavasti tuli meil ka kiirem aeg. Mul endal ei olnud plaanis teha temaga nii kiiret sõitu, see tuli mulle isegi üllatusena. Uskusin ise, et Renessin on kiirem,“ ütles Paul. Jay-Z-Beest, kelle aretaja on Eesti parimaid koolisõitjaid Dina Ellermann, pidi saama hoopis uus koolisõidu täht, kuid läks teisti. „Olen Dinale väga tänulik võimaluse eest selle hobusega võistelda, usun, et sellel hobusel on tulevikku,“ lisas võitja.