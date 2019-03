Vettel usub, et tiitlimängus löövad kaasa kuus sõitjat

Kogu hooajale otsa vaadates tunnistas Vettel, et kõigil kolmel suurel meeskonnal (Mercedes, Ferrari, Red Bull) on potentsiaali teha tänavu tugev aasta. «Me tegeleme esmajärjekorras ikka endaga ning loodetavasti oleme kahekesi (Vettel ja Leclerc – toim) teistest eespool, kuid ma arvan, et tegelikult kujuneb võitlus väga tihedaks,» rääkis Vettel Motorspordile.