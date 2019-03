Mercedese pealik: Ferrari suudab tuleval nädalavahetusel taas kiire olla

Mercedese pealik Wolff usub aga, et hooaja eelsetel testidel olid Ferrarid piisavalt heas hoos, et hooaja teisel etapil nendega võidu sõita. «Me nägime Barcelonas testidel, milleks Ferrarid tegelikult võimelised on. Usun, et nad tulevad Bahreini taas väga tugevatena,» lausus Wolff BBC-le.