Lisaks Eestile taotleb 2021. aasta korvpalli EM-i korraldusõigust veel kuus riiki

Kuna ükski taotluse esitanud alaliit ei soovi tervet turniiri üksinda korraldada, kinnitas FIBA, et EM-i alagrupifaas saab toimuma neljas eri riigis, kellest üks saab õiguse ka finaalvõistluse läbiviimiseks.

Varasemalt on mitme erineva võõrustajaga Euroopa meistrivõistluste turniire korraldatud kahe korral: aastal 2015 (Horvaatia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Läti) ja 2017 (Iisrael, Soome, Rumeenia ja Türgi).

FIBA Euroopa tegevdirektor Kamil Novak sõnas pressiteate vahendusel: «Nii paljude alaliitude tahe Eurobasketi turniiri korraldada näitab, et võistluse maine on jätkuvalt tugev – kui mitte tugevam kui eales varem. Oleme kindlad, et leiame kandidaatide seast ideaalsed võõrustajad nagu ka varasematel aastatel.»