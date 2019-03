Eesti koolisõidu tippudel oli edukas nädalavahetus

Grete sõnas, et tema kaks noort GP hobust muutuvad iga võistlusega paremaks. "GP’s oli Eleito tubli ja täitis oma esimese EM-i normatiivi. Faraoga tuli sisse palju noore hobuse vigu. Laupäevases Specialis oli Farao juba palju parem. Eleito oli pühapäevases vabakavas viiendal kohal, kuigi galopis tuli meil sisse paar suurt apsakat." Sportlane lisas, et ühelt poolt on ta oma noorte partneritega väga rahul, sest nad ei kaota võistlusmelus pead ja on keskendunud. Teiselt poolt, möönab ta, on asi väga kaugel veel sellistest tulemustest, mida need hobused võiksid tulevikus saavutada. “Palju tööd on veel teha,” ütles Grete.