Üheksa päevaga kaks hõbedat, Venno oli finaalis Galatasaray resultatiivseim

Galatasaray tunnistas nädala eest finaalseeria avamängus võõrsil Itaalia hiiu Trentino, mis muuseas on ka Renee Teppani eelmine koduklubi, 3:1 paremust, mis tähendas, et koduses kordusmängus vajas Türgi tippklubi 3:0 või 3:1 võitu. Seejärel ka edu kuldses geimis.