Ukraina võib EM-sarja punktidest ilma jääda? Konkurendid kahtlustavad vale mängija kasutamist

Sama väljaande andmetel on Luksemburgi jalgpallijuhid juba valmis astuma konkreetseid samme ehk protesti sisse andma, sest neil on tõsiseid kahtlusi Moraesi kasutamise õigsuse osas. Väikeriigi alaliit on mitmelt allikalt saanud infot, et tolles kohtumises algkoosseisu kuulunud Moraesi naturaliseerimiseteema pole puhas.