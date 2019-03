PM Korsikal. Mullu kõrgesse mängu sekkunud Tänak: tunnen ennast siin aasta-aastalt paremini

«Kui ma tulin siia esimest korda 2015. aastal, siis ma ei leidnud kohe head minekut ning vajasin aega, et tutvuda selle ralli iseloomujoontega. Seetõttu polnud see ralli meie jaoks kõige nauditavam, kuid tegelikult juba 2017. aastal tundsime ennast Fiestaga (M-Spordi meeskonnas Ford Fiesta WRC-masinaga – toim) mugavalt. Ma ei saa öelda, et eelmisel aastal oli mul siin liiga hea rütm, kuid piisavalt hea, et võidelda teise koha nimel. Kokkuvõttes tunnen ennast aasta-aastalt siin paremini,» tunnistas Tänak, kel läks testiperiood Korsika ralli eel hästi.