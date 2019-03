PM Korsikal. Ogier heitlusest Tänaku ja Neuville'iga: loodetavasti see jätkub

«Peaaegu täiesti uus ralli esitab kõigi jaoks väljakutse. Viimased päevad on olnud väga intensiivsed, et teha legendi õigeid märkmeid. Mõned teed on väga ilusad ja laiad, kuid alati on keeruline täiuslikke märkmeid nendel teedel teha, kuna sa ei saa kasutada täies ulatuses selle laia tee sõidujoont. Aga ootan juba sõitmist, sest tunnen ennast autoga asfaldil hästi,» rääkis Ogier.

Senisest hooajast rääkides tunnistas Ogier, et on olnud väga tasavägine võitlus, sest olenemata kahest rallivõidust (Monte Carlos ja Mehhikos) pole ta liidrikohal. «Kolm sõitjat (Ott Tänak, Ogier ise ja Neuville – toim) on üksteisele väga lähedal, mistõttu annab see lootust, et ka ülejäänud hooajal jätkub tugev heitlus,» tõdes Ogier, kes jääb liidrikohal paiknevast Tänakust maha nelja punktiga ning edestab omakorda Neuville’i kuue silmaga.