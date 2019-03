Kuna Korsika ralli esimesel ehk reedesel võistluspäeval pääsevad autod hooldusalasse alles päeva lõpus, tuleb seadistusega kohe ralli alguses täppi panna. Kui võiks eeldada, et see tõsiasi suurendab oluliselt ka Korsika ralli testikatse rolli, siis tegelikult 5,39 kilomeetri pikkuse katse põhjal seadistuses enam suuri muudatusi teha ei saagi.

«Testikatsel üldiselt seadistust enam teha ei õnnestu. Testikatse on kinnitamiseks, et kõik asjad töötaksid ja on nii, nagu olema peavad,» sõnas Toyota meeskonna esinumber Ott Tänak Korsika ralli pressibriifingul.