Kindel: Ronaldo ja Klavani duell jääb ära

Kui Eesti koondise kapten Klavan on juba pikalt vigastatud olnud, kuid treenib nüüd meeskonnaga ja võib Juventuse vastu väljakule sammuda, siis Ronaldo mängimine on välistatud. EM-valikmängus Serbiaga vigastada saanud portugallane jätab kindlasti järgmised kolm Serie A kohtumist (Empoli, Cagliari, AC Milan) vahele.

«Ma ei muretse, sest ma tunnen oma keha. Jalgpallis juhtub selliseid asju. Minuga on kõik korras, sest tean, et tulen nädala või kahe pärast tagasi,» rääkis Juventuse superstaar pärast õnnetut EM-valikmängu Serbiaga.

Serie A tabel on Juventusele aga äärmiselt roosiline, sest kaheksas järjestikune meistritiitel on sisuliselt kindlustatud. Juventuse edu teisel kohal oleva Napoli ees on kümme vooru enne hooaja lõppu 15 punkti. Cagliari asub 14. kohal, edestades väljalangemistsooni kuue punktiga.