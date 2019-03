PM Korsikal. Tänak testikatsest: kõik oli algusest peale hästi

«Kõige tähtsam on alguses saada enesekindlus, teame et auto on võimeline siin heaks tulemuseks. Tähtis on kohe alguses saada hea rütm, siis on kõik võimalik,» rääkis Tänak eelseisvast nädalavahetusest.

«Kõik on testikatse järel okei, ei mingisuguseid üllatusi. Auto juures midagi muuta vaja ei olnud, sest kõik oli algusest peale hästi. Nüüd on meil kasutusel uued veljed, aga midagi erilist see minu jaoks ei muuda,» rääkis Tänak.

Selle aastane võistlustrass on võrreldes eelmise aastaga 70% ulatuses uus, kuid Tänaku sõnul on see pea alati nii olnud: «Kui ma aus olen, on meil igal aastal siin 70% uusi katseid. Korraldajad leiavad alati viise, kuidas katseid muuta. Loomulikult on see meie jaoks katsumuseks, aga see pole midagi uut.»

Rehvivaliku suhtes võib Tänaku hinnangul tulla ettearvamatusi: «Kõvad rehvid alla, kui ilm on stabiilne. Korsikal ei tea kunagi mis see ilm teeb, mägine saar, ilm võib üllatada.» Seda näitasid ka varasemad päevad, kui nädala alguses sadas mägedes maha ootamatult lumi.