Miamis poolfinaali kaotanud Halep ei suutnud Osakat troonilt kukutada

Meeste turniiril on Miamis konkurentsi jäänud neli tennisisti. Läinud ööl murdsid poolfinaali šveitslane Roger Federer (6:0, 6:4 vs. Kevin Anderson) ja Kanada esindaja Denis Shapovalov (6:7, 6:4, 6:2 vs. Frances Tiafoe). Lisaks neile on koha poolfinaalis taganud ameeriklane John Isner ja kanadalane Felix Auger-Aliassime.