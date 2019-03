PM Korsikal. Tänak amordiprobleemist: väike pinge oli, aga lõpptulemust see liiga palju ei muutnud

Lisaks uutele kiiruskatsetele oli teel ka üllatusi - Tänak tunnistas esimese kiiruskatse finišis, et lehmad olid teel ning eestlane jäi seetõttu lausa seisma. Tänak sai ootamatust intsidendist hoolimata kirja katse neljanda aja, kaotades liider Elfyn Evansile (M-Sport) 3,2 sekundiga.

«Eks see ole miinus, kui esimene peab teed avama,» tõdes Tänak ning lisas, et ei tea, kas kaotatud aja keegi talle tagasi annab. Märksa suurem oli aga mure päeva teises pooles, kui tema Toyota Yarisel tekkis amordiprobleem.

«Pärast kolmandat katset läks ülesõidu ajal midagi katki, aga meil õnnestus seda niipalju rehvivahetusalas remontida, et auto sõitis normaalselt. Pidime lihtsalt ise ettevaatlikud olema, et me päris ära ei lõhuks ja tee äärde ei jääks. Eks mingi väike pinge oli, aga lõpptulemust see liiga ei muutnud,» hindas eestlane.

Tänak lõpetanuks avapäeva liidrina, ent kuuendal kiiruskatsel Toyota piloodi Kris Meeke'i ja M-Spordi sõitja Elfyn Evansi vahel hetkeks palju küsimusi tõstatanud juhtum. Nimelt tegi Meeke oma võistlusmasinale viiendal katsel viga ja nii sõideti kuues katse läbi küllaltki aeglaselt.

Seal jõudis talle järgi Evans, kes liidrikohal olles kaotas selle tõttu nii palju aega, et üldarvestuses langes ta hetkeks kolmandaks. Siiski andsid korraldajad Evansile aja tagasi ja nii jätkab M-Spordi piloot endiselt ralli liidrina. Edu Tänaku ees on 4,5 sekundit.

Palju Tänakul veel varu on? «Nii ei saa öelda, et varu on, aga kui Elfyniga võidu sõita, siis peab kindlasti hakkama piiri peal sõitma,» ütles eestlane.